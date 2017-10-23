Galatasaray : 0 - Fenerbahçe : 0

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan maçlarda ligdeki sıralamalar, ligin kaçıncı haftası olduğu , teknik taktik , diziliş vb konulardan bağımsız bir hava var...Galatasaray 8 puan önde olmasına ve evinde 52.000 taraftarı önünde oynamasına rağmen daha gergin olan taraftı..
Tudor mutlaka bu maçı kazanıp kendimi iyice ispat edeyim ve taraftarın gözünde Fenerbahçe'yi yenmiş teknik adam olayım düşüncesindeydi.
4-2-3-1 ya da 3-5-2 gibi diziliş formatlarına takılmayalım..Langırt değil bu sonuçta..Sahada savunma ya da hücuma göre , ya da olası sakatlık durumunda (ki oldu Serdar çıkınca stoper alıp 3 lü savunmaya devam etmedi Lato'yu alıp 4 lü savunmaya döndü) dizilişler değişebiliyor.
Maça hızlı başladık ama golü bulamadık. Belhanda'nın gerginliği ve sarı kartı varken 60 dk da Selçuk ile değiştirmeyen Tudor net hatalıdır..Böyle maçta 10 kişi kalınca fiziken ve psikolojik olarak geriye yaslanıyorsun.
Tribünler genel anlamda rakibi baskı altına alacak düzeyde değildi..52.000 kişi olup oturacağına 15.000 kişi olsun ama rakibe o sahayı dar etsin.
Mariano-Ndiaye-Fernando dışında iyi oynayan yok gibiydi.
Latovlevici bu seviye için vasat kalıyor...Serdar sakatlanınca tercih Linnes olmalıydı bence...
Feghouli'den böyle maçlarda fark yaratmasını istiyoruz elbette.Gomis rakip stoperleri geride tutan müthiş fizik gücü olan forvet tipi..Eren'in onu yapma şansı yok..O değişikliğin pek mantığı yoktu.
Bu derbiden Tudor geçer not alamadı böylece..
Hakemi hiç konuşmayacağım..Çüneyt Çakır = Eyyam.. Her iki takım içinde direkt skora etki edecek hatalar yaptı.
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