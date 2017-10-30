30 Ekim 2017 Pazartesi

Nice Yıllara Maradona


681 Maç ⚽️ 346 Gol 🇦🇷 91 Kez Milli 🏆 10 Kupa 🌍 1 Dünya Kupası Diego Armando Maradona, 57 yaşında.
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