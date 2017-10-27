27 Ekim 2017 Cuma

Tanrının Eli Maça Çıkarken


1986 Meksika Dünya kupası...Arjantin-İngiltere maça çıkıyor.
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