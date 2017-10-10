10 Ekim 2017 Salı

Arda & Burak Şov


Biz konuşmayalım,Onlarda konuşmasın tablo her şeyi anlatıyor zaten.
Ortayı Yapan zaman:
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