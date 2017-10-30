30 Ekim 2017 Pazartesi

Busquets Etkisi



"Oyunu izlersen Busquets'i görmezsin. Busquets'i izlersen tüm oyunu görürsün."

 Vicente Del Bosque
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