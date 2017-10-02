Büyük Takım Stoperi MAICON

Yıllardır savunmada liderlik vasfı olan stoper eksikliği çektik...Bu sezon başı nihayet bu özellikte transfer gerçekleşti. Brezilyalı Maicon...Avrupada uzun yıllar Porto'da oynadığından uyum süreci çok kısa sürdü. Hep söylerim büyük takım stoperi sezonda 6-8 gol atacak diye...Maicon hem de maç kurtaran goller atmaya başladı.
Kartlık değil topa ve rakibe sert diye tabir edebileceğimiz tarzda bir futbolu var...Fenerbahçe'de uzun yıllar başarılı olan Lugano tipi bir savunma oyuncumuz var artık.
Takımın skora ihtiyacı olduğunda ileri çıkan ve tabela yapan bir lider futbolcu Maicon...Bu sezon gelen yabancı futbolcular sanki uzun yıllardır bu takımda oynuyormuş gibi sahaya karakter koyuyor..Şu ana kadar mevcut başarıda bu da etken.
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