16 Ekim 2017 Pazartesi

Messi Varsa Sıkıntı Yok


Bir ülkenin kaderini omuzladı ve Arjantin'i Dünya Kupasına taşıdı.


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