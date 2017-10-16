16 Ekim 2017 Pazartesi

Sevinç ve Hüzün


Futbol tarihinin en iyi fotoğraflarından biri kuşkusuz..1994 Dünya kupası finali...Penaltılar ile İtalya'yı yenen Brezilya'da Taffarel'in sevinci iyi fotoğraflanmış.
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