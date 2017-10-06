6 Ekim 2017 Cuma

Belhanda Etkisi


Atılan gollerde Belhanda'nın teması, asisti ya da asistten önceki pası görselde paylaşılmış.Özel futbolcu ve çok daha etkili olacak.
Ortayı Yapan zaman:
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