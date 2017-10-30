İflas Eden Türk Hakemliği

Bu maçtan bağımsız Türk hakemleri yıllardır oyuna çok olumsuz anlamda etki ediyorlar. Sosyal medyada her taraftar grubu , taraftar, gazeteci,muhabir , yönetici vs canı yanan bağırmaya başlıyor. Bir takıma operasyon demek çok doğru değil 18 takım içinde doğru ya da yanlış kararlar çıkıyor. VAR olur mu? Olursa nasıl olur hep birlikte göreceğiz. Ancak artık özellikle derbi maçlarda yabancı hakemi ciddi anlamda düşünmek gerekiyor bence...En iyisinden en vasatına kadar tüm hakemler eyyamcı...Bir düdük çalmadan önce kafalarının içinde 40 düşünce var.Böyle maç yönetilmez...İnsanın olduğu yerde hata olur, yabancı hakem de yanlış karar verecek elbette ama eyyam olmaz.İdare edeyim, tarafları dengeleyim düşüncesi ile düdük çalmaz en azından.
Dün çıkan ya da çıkmayan kartları kişi özelinde yazmayacağım...Konu çok daha derin ve çözülemez halde.
Artık futbolu yönetenlerin radikal karar alması gerek...İstifa ederek başlayabilirler mesela.
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