27 Ekim 2017 Cuma

Her Devrin Adamı Palyaço Buffon


Gianluigi Buffon, 6 farklı jenerasyonda doğan futbolcuyla da takım arkadaşlığı yaptı. 00'ler 90'lar 80'ler 70'ler 60'lar 50'ler
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