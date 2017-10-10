Bir Dönemin Sonu / ABSC

2010-2012-2014 gidemediler, 24 takımlı ve gitmeyenin dövüldüğü 2016'ya son dakika golü ve büyük şansı ile gidip,turnuvanın en kötü takımı seçilip döndüler ve 2018'e de gidemiyorlar...Artık 2020 öncesi Milli formaya veda zamanları geldi...Adamsın, Adamız, Adamın dibi olarak tarihteki yerlerine uğurlamak gerekiyor...
Hem kulüp takımlarında hem de Milli takımda hizmetlerinin maddi karşılığını fazlasıyla aldılar..Vefa vb kelimelere anlam yüklemeye gerek yok.
Yolları açık artık Milli takımdan uzak olsunlar
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