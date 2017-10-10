10 Ekim 2017 Salı

Ayıp Denen Bir Şey Var



Anlık fotoğraf görüntüsü üzerinden yorum yapmayı sevmem ama maç evinde,rakip Brezilya değil İzlanda ve 0-3 yenik durumdasın...1 saniye bile gülümsemeye hakkın yok kimse masal anlatmasın.


Hepiniz bırakın gidin Milli forma kimsenin oyuncağı ya da ego tatmin yeri değildir.
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