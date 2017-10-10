10 Ekim 2017 Salı

Gururumuz


Avrupa Şampiyonu olan ülkemizin gururu Ampute Milli Futbol Takımımızı gönülden kutluyoruz! 🇹🇷


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