11 Kasım 2023 Cumartesi

Zaha Artık Fark Yaratmalı


 Fiziksel olarak artık iyi durumda ve maç istikrarı var. Bu zaman sahada hele lig özelinde tabela yapmak zorunda.

Ortayı Yapan zaman:
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