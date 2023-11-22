22 Kasım 2023 Çarşamba

Eto'0 Ve Mourinho


 Wesley Sneijder: 

"Inter'de Samuel Eto'o, Mourinho için sol bekte oynadı. Bir sonraki teknik direktör gelip Eto'o'ya sol bek oynamasını söylediğinde, 'Hayır, bunu sadece Mourinho için yaparım.' dedi."

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