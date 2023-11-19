19 Kasım 2023 Pazar

Soyadının Hakkını Verdi


 Kenan Yıldız... Bir yıldızın doğuşuna şahit oluyoruz. Müthiş yetenek.

Ortayı Yapan zaman:
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