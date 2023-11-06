6 Kasım 2023 Pazartesi

Kupa Canavarı


 Felipe Melo, kupa koleksiyonuna bir kupa daha ekledi

• 3 Süper Lig • 2 Türkiye Kupası • 3 Süper Kupa • 2 Brezilya Lig Şampiyonluğu • 2 Brezilya Kupası • 3 Copa Libertadores • 1 FIFA Konfederasyon Kupası
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