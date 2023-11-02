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Tarihi Rekabet
Muhabir: “8. Ballon d’Or’u kazandın ve Cristiano ile olan farkı üçe çıkardın. Peki, rekabet bitti mi?”
Lionel Messi: “Destansı bir rekabet yaşadık ve bence birbirimizden faydalandık çünkü ikimiz de çok rekabetçiyiz. Bizim için ve futbolu sevenler için güzel bir dönem olduğunu düşünüyorum. Zirveye çıkmak kolay ama orada kalmak zor. 10-15 yıl boyunca zirvede kaldık. Bu seviyede devam etmemiz zordu ama futbolu seven herkes için harika anıların biriktiğini düşünüyorum.”
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