11 Kasım 2023 Cumartesi

Atom Karınca


 Torreira'nın 27 yaşında ve sadece 6 milyon Euro bedelle alınmış olması bana hala inanılmaz geliyor. Muazzam oynuyor tek kelime ile. Nazar değmesin.

Ortayı Yapan zaman:
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