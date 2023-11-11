11 Kasım 2023 Cumartesi

Kaan Tam Bir Joker Oldu


 Ndombele katkı henüz veremediği için o bölgede Kaan şans buldu ve iyi değerlendirdi. Hem ligde hem CL de üzerine düşeni fazlasıyla yaptı diyebilirim.

Ortayı Yapan zaman:
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