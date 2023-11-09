Büyük Kaptan

“İstanbul’da ve Münih’te İki büyük maç çıkardık. Büyük bir takımla oynadığımızın farkındaydık. Performansımızdan memnunuz. İstanbul’da birçok gol pozisyonuna girmiştik. Bugün de girdik. Çok karakterli, yetenekli oyunculardan oluşan bir takıma karşı oynadık. Daha iyisini yaparak, üstüne koyarak devam edeceğimize inanıyorum.” diye konuştu.
Sakatlığı hakkında Muslera, “Çok ağrım vardı. Kırık olmadığını gördük. Sağlık ekibimiz her zaman yanımızdalar ve yüzde yüzlerini veriyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu maçta ilk defa oynadım. O yüzden çok mutluyum.”
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