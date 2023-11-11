11 Kasım 2023 Cumartesi

Ligin En İyisi


 Artık CL seviyesinde bile fark yaratıyor. Fransa milli takımına seçilmeye başlamasına gerek yok CL de bçyle oynasın 20-30 milyon Euro arası satış bedeli olur piyasası.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 