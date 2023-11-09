Okan Hocadan Açıklama

Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İki maçta da önemli mücadele sergilediler. Bayern Münih gibi bir takıma karşı oynayabildiğimiz iyi oyunları oynadık. Gol atabilirdik. Öne geçme şansları yakaladık. İkinci yarı sayılmayan bir gol var. Davies’in ikinci sarısı olabilirdi. İlk yarıda Abdülkerim’e gösterilen çok kolay bir sarı kart vardı. Davies’e faulü veriyorsa pozisyon gereği ikinci sarıdan kırmızı olması gerekirdi. Belki 10 kişi çok daha farklı olabilirdi. Gol yediğimiz duran top öncesi Barış’ın ayağına basma var. Bunlar oyun içinde kırılma noktaları. Genel olarak iyi şeyler yaptık. En büyük eksiğimiz sonlandırmaydı. Rakibimizin de birçok pozisyonu oldu. İlk maça göre daha çok pozisyon verdik.
"BİR PUAN BÜYÜK AVANTAJ OLABİLİRDİ"
Çok önemli ve çok formda oyuncular. Şu anda Şampiyonlar Ligi’nin favorilerinden biri. Biz de neler yapabileceğimizi gösterdik. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. İki tane daha çok önemli maça çıkacağız. Buralarda gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz gruptan çıkmak. Buradan bir puan alsaydık büyük bir avantaj olabilirdi. Oyunun sonunda Angeliño ve Icardi’nin sakatlığı oldu. Oyunun sonunda tepki verdik ama maçı çeviremedik. Bu yüzden üzgünüz.
Icardi’nin adalesi tuttu. Rahat hissetmediği için çıkmak zorunda kaldı. Angeliño’nun ise yorgunluk ve kramp üstüne rahatsızlığı oldu. Yorulan oyuncuları da çıkarmak zorunda kaldık. Hakim ile ilgili dikkat ediyoruz. Üst üste maçlar oynuyor. Onun süresini mümkün olduğu kadar uzatarak gidiyoruz. Üç gün sonra bir maçımız daha var. Bazı oyuncularımıza dikkat ediyoruz. Çok önemli bir sakatlığımız yok.
"HEDEFİMİZ İKİ MAÇI KAZANIP GRUPTAN ÇIKMAK"
Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek şu an çok farklı bir puanda olabilirdik. Gruptan çıkmış olabilirdik. Oyun olarak doğru yerdeyiz, doğru gidiyoruz. Tabii ki eksiklerimiz var. Bu sene çok fazla yeni oyuncu katıldı. Faydalandığımız ve faydalanamadığımız oyuncular da var. Şu mevcut düzen içinde takım olarak daha iyiye gitmeye başladık. Avrupa’da oynadıkça oyuncularımızın daha hazır hale geldiğini ve daha iyi performanslar verdiğini görüyorum. Bundan sonraki hedefimiz iki maçı da kazanıp gruptan çıkmak.
"DEPLASMANDA OLDUĞUMUZU HİSSETMEDİK"
Burada inanılmaz bir Galatasaray taraftarı vardı. Bizi destekleyen, Galatasaraylı olan olmayan tüm Türk taraftarlara teşekkür ediyorum. Saha içinde büyük moral oldu. Deplasmanda olduğumuzu bazen hissetmedik. Puan alarak ayrılmak istiyorduk. Attığımız golde çok küçük bir ofsayt vardı. Oradan devam edebilseydik bizim için daha farklı bir senaryo olabilirdi.
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