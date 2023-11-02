2 Kasım 2023 Perşembe

Messi'nin En İyi Golü


 ''800’den fazla gol attın, bunların arasından favorin hangisi?”

Lionel Messi: “Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bernabeu’da 2-0 yendiğimiz maçta, Real Madrid’e karşı attığım gol.”
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