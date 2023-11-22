22 Kasım 2023 Çarşamba

Galatasaray Forma Sponsorluğu


Galatasaray’ın global forma markalarıyla olan sponsorluk tarihi: ▪️1980-1981 Puma ▪️1984-1991 Adidas ▪️1991-1995 Umbro ▪️1995-2001 Adidas ▪️2001-2002 Lotto ▪️2002-2005 Umbro ▪️2005-2011 Adidas ▪️2011-2023 Nike ▪️2024-2029 Puma

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