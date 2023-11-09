9 Kasım 2023 Perşembe

Taraftar Her Yerde


Sergio Oliveira: "Allianz Arena'da çok fazla taraftarımız vardı, onlara teşekkür ederiz. Önümüzde iki Şampiyonlar Ligi maçı daha var ama şimdi odak noktamız Süper Lig olması gerekiyor." 

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