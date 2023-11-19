19 Kasım 2023 Pazar

Kırılma Noktası Gibi Bir Transfer


Abdülkerim transferi Trabzonspor’dan ayrılınca FB değil GS seçen Selçuk İnan kadar kritik Ligde üç Türk kuralı varken geçen sezon şampiyonluk yolunda çok kritik transferdi.

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