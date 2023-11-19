19 Kasım 2023 Pazar

Bizim Çocuklar


EDHO izleyen Karam tayfa olmayınca mis gibi milli takım valla.

Özlemişiz bu keyfi.
Ortayı Yapan zaman:
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