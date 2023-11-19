19 Kasım 2023 Pazar

Avrupanın En İyilerinden


Abdülkerim eğer Gvardiol gibi Hırvat olup Bundesliga’da oynasa 90 milyon Euro bedelle Premier lig yapardı...Şu an Avrupa’nın en formda 2-3 stoperinden biri.

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