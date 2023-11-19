19 Kasım 2023 Pazar

Özlenen Milli Takım


 Yıllardır görmek istediğimiz Milli takımı izletiyor. Aynen devam Montella hocam. 72 yıl sonra Almanya'yı evinde yendik. İstatistik de olsa önemli.

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