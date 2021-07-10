10 Temmuz 2021 Cumartesi

İki Deli Bir Araya Gelmemeliydik


 Nice forması ile ikisi de çok iyi dönem geçirmişti...Şimdi yollar Adana'da kesişti.

Ortayı Yapan zaman:
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