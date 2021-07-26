Menajerim bana haber verdi. Sonra transferin sonuçlanmasını bekledim. Galatasaray’a imza attığım için çok mutluyum.” diye konuştu.
Vatandaşları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu gibi abidevi isimlerin izinden gideceğini ve onların performansına yaklaşmaya çalışacağını söyleyen Rumen futbolcu, “Hagi ve Popescu’nun Galatasaray’da elde ettiği başarıları herkes biliyor. İkisini de tanıyorum. Hagi benim hocam. Onları mahcup etmediğimi düşünüyorum. Onların yaptıklarını yapamasam dahi performanslarına yaklaşmak istiyorum.”
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