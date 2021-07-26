Alexandru Cicaldau Galatasaray'da

1997 yılında Romanya’nın Medgidia şehrinde doğan Cicaldau, futbola efsanemiz Gheorghe Hagi’nin akademisi Academia Hagi’de başladı. Buradan Romanya’nın Viitorul takımının altyapısına geçen oyuncu, 2016 yılında A takıma terfi etti. 2016-17 sezonunda Viitorul ile şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu, o sezon 15 resmi maçta forma giyerek 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.
Ertesi sezon maç sayısını artıran Cicaldau, 24 müsabakada forma şansı buldu ve 2018-19 yaz transfer sezonunda 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Universitatea Craiova’ya transfer oldu. Burada üç sezonda çıktığı 129 maçta 33 gol ve 21 asistlik performansıyla büyük çıkış yakalayan Cicaldau, etkili frikikleri ve yaratıcı paslarıyla ön plana çıktı.
Alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra Romanya A Milli Takımı formasını ilk defa 24 Mart 2018 tarihinde sırtına geçiren oyuncu, 14 kez A milli oldu ve iki gol kaydetti.
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