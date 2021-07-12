12 Temmuz 2021 Pazartesi

Bu Ona Çok Yakıştı


 Sayısız başarıya imza attığı kariyerinde, Maracana’da kupa kazanıp havalara atılmak da varmış

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