14 Temmuz 2021 Çarşamba

Barcelona & Messi


 Barcelona, Lionel Messi ile 5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Delikteki bayrak 778 maç Futbol topu 672 gol Tam isabet 305 asist Birincilik madalyası x22 gol krallığı Kupa x37 kupa Rozet x6 Ballon d'Or
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