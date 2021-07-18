18 Temmuz 2021 Pazar

Robben Futbolu Bıraktı


 Arjen Robben, ikinci kez futbolu bıraktığını açıkladı.

Kalkan Kulüp istatistikleri: Delikteki bayrak 614 maç Futbol topu 209 gol Tam isabet 166 asist Hollanda Bayrağı Milli Takım istatistikleri: Delikteki bayrak 96 maç Futbol topu 37 gol Tam isabet 34 asist Kupa x32 Kupa
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