12 Temmuz 2021 Pazartesi

Copa America Şampiyonu Arjantin


 15. kez kazanan Arjantin, Uruguay’ı yakaladı ve kupayı en çok kazanan iki ülkeden biri oldu.

Arjantin Bayrağı Arjantin: 15 Uruguay Bayrağı Uruguay: 15 Brezilya Bayrağı Brezilya: 9 Peru Bayrağı Peru: 2 Paraguay Bayrağı Paraguay: 2 Şili Bayrağı Şili: 2 Bolivya Bayrağı Bolivya: 1 Kolombiya Bayrağı Kolombiya: 1
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