7 Temmuz 2021 Çarşamba

Messi Arjantin'i Finale Taşıdı


 Arjantin Bayrağı Lionel Messi'nin şu ana kadarki Copa America performansı:

⛳ 6 maç ⚽ 4 gol Tam isabet 5 asist
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 