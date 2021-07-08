8 Temmuz 2021 Perşembe

UEFA Reyting İstiyor


 Çok ağır bir penaltı kararı ile turu geçti İngilizler. Buraya gelene kadar hak etmişlerdi ama Danimarka'ya da yazık oldu.

Ortayı Yapan zaman:
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