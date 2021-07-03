İtalya'nın Yeni 10 Numarası

Lorenzo İnsigne: ”Çocukken Ronaldo'nun 1998 Dünya Kupası'nda giydiği kramponlardan istiyordum. Babama onun kramponlarını bana alması için yalvarıyordum. Sanırım babam beni o zamanlar öldürmek istiyordu. Çünkü babamın bana bahsettiği tek futbolcu vardı o da Maradona'ydı.
Maradona, Napoli'de bir Tanrı gibiydi. Krampon için çok ısrar edince babam;
''Sana Maradona'nın siyah kramponundan alacağım'' demişti. Ben ise ''Hayır baba! Anlamıyorsun, Ronaldo en iyisi'' demiştim.
Sonra hatamı farkettim ve ''özür dilerim baba. El Diego! En iyisi Maradona'' demek zorunda kalmıştım. Babam, fanatik bir Napoli taraftarıydı. Ronaldo, o zamanlar İnter'de oynuyordu ve Napoli'yi çok ağlatıyordu. Ama ben daha çok küçüktüm. Ben sadece o kramponu almak istiyordum.
Sonra babam, ''Hadi kalk, krampon almaya gidiyoruz'' dedi. Krampon almak için mağazaya gitmiştik 5-6 mağaza gezdik, aradığım Ronaldo kramponunu bulamadım. Son gittiğimiz mağazada onu bulmuştuk inanılmaz sevinmiştim..
O kramponları giymek muhteşem bir histi. Giydiğim zaman kendime dedim ki ''Tamam çok kısayım, çok iyi değilim ama Ronaldo ile aynı kramponları giyiyorum. Belki bir gün onun kadar iyi olabilirim''
“Kramponlarımı her gün temizledim. Babamın onları almak için ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığını biliyordum. Çok uzun süre giydikten sonra bir gün krampon parçalandı. Çok ağlamıştım”
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