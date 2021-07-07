7 Temmuz 2021 Çarşamba

Luis Enrique'den Övgü


 Luis Enrique: "Pedri'nin bu turnuvada nasıl oynadığını gördünüz mü? 18 yaşındaki bir oyuncunun böylesine oynadığını daha önce hiç görmedim. Bu yaşta böyle bir performansı Don Andres Iniesta'da bile görmedim. Çılgıncaydı.

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