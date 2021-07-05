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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
5 Temmuz 2021 Pazartesi
Geleceğin Forveti
Eren Aydın 20 maç 23 gol. Yürüyedur.
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Pazartesi, Temmuz 05, 2021
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8 ay önce
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1 yıl önce
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