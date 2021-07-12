12 Temmuz 2021 Pazartesi

MVP Messi


 Copa America'nin en iyi futbolcusu Lionel Messi seçildi.

Futbol topu4 gol Tam isabet5 asist Güneş gözlüklü gülümseyen yüz ifadesi2 frikik golü Birincilik madalyası4 maçın adamı ödülü KupaŞampiyon
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