3 Temmuz 2021 Cumartesi

Spinazzola'ya Çok Yazık Oldu


 İtalya eğer şampiyon olursa muhtemelen en iyi oyuncu seçilecekti. Aşil tendonu koptu zor sakatlık.

Ortayı Yapan zaman:
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