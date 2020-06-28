28 Haziran 2020 Pazar

Türkiye'de Irkçılık Var Mı?


Türkiye'de Irkçılık denince konuyu sadece deri rengi üzerinden tanımlayanlar var maalesef. Oysa ırkçılık senden olmayan millet,din,mezhep veya azınlığa nefret duymaktır. Bu nedenle "Bizde ırkçılık yok" boş laftır.
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