18 Haziran 2020 Perşembe

Bir Bundesliga Geleneği


Şampiyon yine yeniden Bayern Münih.
Ortayı Yapan zaman:
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