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Melo Real Madrid'e Neden Gidemedi?
Felipe Melo: "2010 yazında Real Madrid'le anlaşmıştım ama Robben'e yaptığım sert faul sebebiyle transfer iptal oldu. Neyse ki 1 yıl sabrettim ve Galatasaray'a giderek Türkiye tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcusu oldum."
Real Madrid'de tarih yazabilirdim ama o zaman da Galatasaray taraftarının sevgisine sahip olamazdım. Galatasaray, hayatımın sonuna kadar kalbimde olacak."
"Galatasaray'da Cesare Prandelli'den taktiksel olarak çok şey öğrendim, o bir taktik dahisi."
'Futbolcu olmasaydım katil olurdum' sözüm yanlış anlaşıldı. Hayatta bir katil olmamı sağlayabilecek şartlar vardı demek istedim."
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