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Terim Ve Diğerleri
Aylar önce ilk fotoğraftaki hareket Erol Bulut'a sorulduğunda ( Terim'e yukarıda Allah var ) kem küm etmiş ''Yok Fatih hocama yaptığım bir hareket değildi '' demişti... Ben ne yapılan harekete ne de onu soyunma odasına poster yapılmasına kızarım.
Ben sorulunca korkup yalan söyleyen korkaklara kızarım sadece. Ne yapıyorsan arkasında duracaksın bu hayatta. Korkuyorsan yapmayacaksın ya da yapıyorsan korkmayacaksın ! Tam FB hocası umarım gelir.
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