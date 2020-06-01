1 Haziran 2020 Pazartesi

Forma Reklam Geliri



4 takımın bu sezon 2019-2020 forma göğüs sponsorundan elde ettiği gelir
1️⃣
Galatasaray: ₺36 milyon*
2️⃣
Fenerbahçe: ₺35 milyon
3️⃣
Trabzonspor: ₺22 milyon
4️⃣
Beşiktaş: ₺18 milyon

 Galatasaray iki firma toplamı, THY ve Terra Pizza
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